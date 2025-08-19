Arda Kardeşler'e sürpriz görev! Süper Lig'de 0, Avrupa'da 1

FIFA kokartlı Türk hakem Arda Kardeşler, 21 Ağustos Perşembe günü Belarus'un Neman Grodno ile İspanya'nın Rayo Vallecano takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçını yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre Macaristan'ın Szeged kentindeki Szeged Grosics Akademia Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Deniz Caner Özaral, üstlenecek.

Karşılaşmada Ozan Ergün dördüncü hakem olacak. Onur Özütoprak VAR, Ömer Faruk Turtay ise AVAR olarak maçta görev alacak.

SÜPER LİG'DE GÖREV ALMADI

Arda Kardeşler, ilk 2 haftası geride kalan Süper Lig'de bu sezon henüz maç yönetmedi.