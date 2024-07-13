Arda Turan Acun Ilıcalı'yı kurtardı

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Arda Turan Acun Ilıcalı'yı kurtardı

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Crespo'ya Arda Turan talip oldu.

Süper Lig’de kalıcı ve iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan 1. Lig şampiyonu Eyüpspor’dan flaş bir hamle geldi.

ARDA TURAN CRESPO'YU İSTİYOR

Ertan Süzgün’ün haberine göre, orta saha hattına takviye isteyen teknik direktör Arda Turan Fenerbahçe’nin Portekiz futbolcusu Miguel Crespo için harekete geçti.

FENERBAHÇE KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Jose Mourinho’nun denemek için Avusturya’ya götürdüğü ancak beklentileri karşılamayan Portekizli yıldızın Fenerbahçe’den ayrılmasına yönetim de olumlu bakıyor.

Önümüzdeki günlerde Eyüpspor ve Acun Ilıcalı arasında bir transfer görüşmesi yapılması bekleniyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Ocak ayında Rayo Vallecano’ya kiralık olarak giden 27 yaşındaki futbolcu forma giydiği 15 maçta gol ya da asist kaydedemedi.

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