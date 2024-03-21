Arda Turan Barcelona'ya gitti banka oturunca hayatının şokunu yaşadı

Kaynak: Haber Merkezi
Arda Turan Barcelona'ya gitti banka oturunca hayatının şokunu yaşadı
Amazon Prime Video tarafından belgeseli çekilen Arda Turan, İspanya'da hiç ummadığı bir isimle karşılaştı.

Arda Turan... Uzun yıllar Galatasaray forması giyen, Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir'de de oynayan Arda Turan şimdi Eyüpspor'un başında teknik direktör olarak Süper Lig'e çıkma mücadelesi veriyor.

37 yaşındaki Arda Turan'ın kariyerinde birçok iniş ve çıkış var.

Amazon Prime Video; Arda Turan'ın belgeselinin çekileceğini duyurmuştu.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'ndaki prim krizi, milli takım uçağında gazeteciye saldırması, hastanede silah sıkılması ve son olarak da Seçil Erzan davası ile anılan Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan’ın hayatının konu alındığı belgeselin çekimlerine Barcelona'da başlandı.

İspanya'ya giden Arda, Barcelona'da kendisiyle özdeşleşen bankta otururken görüntülendi.

Arda Turan'ın Barcelona'da oynadığı dönemde poz verdiği ünlü bank, hala ziyaretçi ağırlıyor ve sosyal medyada da sıkça gündem oluyor.

Binlerce kişi, Arda Turan'ın ünlü pozunu taklit edip fotoğraf çektiriyor ve sosyal medyada paylaşıyor.

Arda Turan, kendi hayatını anlatan belgesel için Barcelona'ya gittiğinde, uzun yıllar sonra tekrar o ünlü bankta otururken görüntülendi.

Turan’ın yıllar önce oturduğu ünlü banka, Seçil Erzan ismi kazılmış.

Bu arada Arda Turan'ın belgeselinin çekilmesi bazı futbolseverler tarafından tepkiyle karşılandı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Arda Turan’ın hayatı, belgesel oluyorMUŞ! Artık belgeseller bile ayağa düştü desene.. Seçil Erzan da oynayacak mı bu belgeselde, merak ettimAksiyon filmi olacak desenize hastane basmak silah çekmek, gazeteci tokatlamak. Kara para aklama, dolandırma ve dolandırılma? vs..vs.." şeklinde yorum yaptı.

arda-turan-bankk-ichl-cover-7rru-cover.jpg

whatsapp-image-2024-03-21-at-16-19-16.jpeg

gjlooanxcaaw4bg.jpeg

374697717-337607468643336-3187525069889825393-n.jpg

bankla-yetinmeyip-bir-de-o-manidar-cumleyi-16025586-8601-amp.jpg

whatsapp-image-2024-03-21-at-15-56-13.jpeg

İlgili Haberler
Beşiktaş'ta Rebic krizi. Tek şartı var
Aras Kargo'nun yıldızı Yuliya Boyko'nun galibiyet sevinci pahalıya patladı. Çapraz bağları koptu
Mehmet Büyükekşi Fenerbahçe'den gelen talebi açıkladı
Spor İstanbul’dan Down Sendromlu bireylere özel etkinlik
Spor İstanbul’dan Down Sendromlu bireylere özel etkinlik
Aziz Yıldırım topa girdi 90'a gönderdi. AKP'nin Trabzon adayına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasını işaret etti
Montella Semih Kılıçsoy'u A Milli Takım'dan çıkardı
Montella Semih Kılıçsoy'u A Milli Takım'dan çıkardı
Ali Koç ‘çekiliriz’ dedi, borsa karıştı
San Marino 20 yıl sonra ayağına gelen şansı tepti
San Marino 20 yıl sonra ayağına gelen şansı tepti
TFF'den Süper Lig hakemleri için yeni karar. Resmen açıklandı
Son Haberler
Trabzon’da Taş ocağında kayalıktan düşüp öldü Gündem
Trabzon’da Taş ocağında kayalıktan düşüp öldü
Beşiktaş'ta Rebic krizi. Tek şartı var Spor
Beşiktaş'ta Rebic krizi. Tek şartı var
Mideniz hassassa iftardan sonra izleyin: Canlı böceklerin olduğu salatayı afiyetle yedi Video
Mideniz hassassa iftardan sonra izleyin: Canlı böceklerin olduğu salatayı afiyetle yedi
Çanakkale’de 58 suç kaydı olan şahıs tutuklandı Yerel Haberler
Çanakkale’de 58 suç kaydı olan şahıs tutuklandı
Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: Sen git köfte dükkanını yönet Siyaset
Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: Sen git köfte dükkanını yönet
Kamyonet motosiklete çarptı. 1 ölü 1 yaralı Yerel Haberler
Kamyonet motosiklete çarptı. 1 ölü 1 yaralı
21 ilde Narkoçelik-7 operasyonu: 161 gözaltı Gündem
21 ilde Narkoçelik-7 operasyonu: 161 gözaltı