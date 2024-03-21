Arda Turan Barcelona'ya gitti banka oturunca hayatının şokunu yaşadı

Arda Turan... Uzun yıllar Galatasaray forması giyen, Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir'de de oynayan Arda Turan şimdi Eyüpspor'un başında teknik direktör olarak Süper Lig'e çıkma mücadelesi veriyor.

37 yaşındaki Arda Turan'ın kariyerinde birçok iniş ve çıkış var.

Amazon Prime Video; Arda Turan'ın belgeselinin çekileceğini duyurmuştu.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'ndaki prim krizi, milli takım uçağında gazeteciye saldırması, hastanede silah sıkılması ve son olarak da Seçil Erzan davası ile anılan Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan’ın hayatının konu alındığı belgeselin çekimlerine Barcelona'da başlandı.

İspanya'ya giden Arda, Barcelona'da kendisiyle özdeşleşen bankta otururken görüntülendi.

Arda Turan'ın Barcelona'da oynadığı dönemde poz verdiği ünlü bank, hala ziyaretçi ağırlıyor ve sosyal medyada da sıkça gündem oluyor.

Binlerce kişi, Arda Turan'ın ünlü pozunu taklit edip fotoğraf çektiriyor ve sosyal medyada paylaşıyor.

Arda Turan, kendi hayatını anlatan belgesel için Barcelona'ya gittiğinde, uzun yıllar sonra tekrar o ünlü bankta otururken görüntülendi.

Turan’ın yıllar önce oturduğu ünlü banka, Seçil Erzan ismi kazılmış.

Bu arada Arda Turan'ın belgeselinin çekilmesi bazı futbolseverler tarafından tepkiyle karşılandı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Arda Turan’ın hayatı, belgesel oluyorMUŞ! Artık belgeseller bile ayağa düştü desene.. Seçil Erzan da oynayacak mı bu belgeselde, merak ettimAksiyon filmi olacak desenize hastane basmak silah çekmek, gazeteci tokatlamak. Kara para aklama, dolandırma ve dolandırılma? vs..vs.." şeklinde yorum yaptı.