Arda Turan başardı Süper Lig'de bir ilk oldu

Trendyol Süper Lig’in 3. Haftasında Sivasspor ve Eyüpspor kozlarını paylaştı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan mücadeleye iki takımda galibiyet istediğini belli ederek başladı.

Ligimizde görmeye alışkın olduğumuz tablonun aksine hem Bülent Uygun hem de Arda Turan takımına ileri çıkmaya yönlendirdi.

Bu doğrultuda ev sahibi Sivasspor kanatlardan gelerek zaman zaman ortayla zaman zaman da içeri katederek şansını denedi.

Barcelona’da oynamış bir futbolcu olarak kısa seri paslarla oyun tarzını benimsemiş olan Arda Turan ise Sivasspor karşısında böyle bir plan ile çıktı.

Sivasspor’un 5’li defansı karşısında Eyüpspor’un bu taktiği zaman zaman etkili olmasada Ahmet Kutucu’nun bireysel yeteneği Eyüpspor’u öne geçirmeye yetti.

Mücadelenin 8. Dakikasında ceza sahasına baya uzak bir mesafeden topu 90’a yollayan Ahmet Kutucu takımını 1-0 öne geçirdi.

Öne geçen takımların sık sık geriye yaslandığı ligimizde Eyüpspor bunu yapmayınca oyun da doğal olarak iki taraf arasında gidip geldi.

Ancak iki tarafta da bitiricilik anlamında istenilen performans gelmeyince ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı da topun çok fazla duraksaması ile de birlikte iki takım da açtığı bir yandan sık sık orta açarken bir yandan da ön alan baskısı nedeniyle arkada oluşan boşluklara doğru uzun ara pasları denedi.

Sivasspor’da Radakovic’in kafa golü ofsayt nedeniyle iptal edilirken Eyüpspor’da da Halil Akbunar kontra atakta kaleci ile karşı karşıya kalıp zor olanı başardı ve topu dışarı attı.

İki takımın da Anadolu standartlarına göre çok fazla şans aradığı ve hücum denediği maçta sadece 1 gol çıktı ve Eyüpspor sahadan galip ayrıldı.

Bu sonuç ile birlikte ligin yeni takımı Eyüpspor Süper Lig’deki ilk galibiyetini alırken Arda Turan’da geçtiğimiz hafta çektiği cezasının ardından takımının başında ilk Süper Lig galibiyetini yaşadı.

7 puana ulaşan Eyüpspor maç fazlasıyla da olsa tarihinde ilk kez Süper Lig lideri oldu.