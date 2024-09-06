Arda Turan istedi. Galatasaray'ın eski yıldızı imzayı attı

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Eyüpspor Galatasaray ile sözleşmesini sonlandıran Leo Dubois’i transfer etti.

Eyüpspor’dan transfere dair yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, Leo Dubois ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Leo Dubois'ya 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

"TÜM HEDEFLERİMİZE BERABER ULAŞACAĞIZ"

Eyüpspor’a gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu söyleyen Fransız sağ bek, "Öncelikle tüm taraftarlarımıza merhaba demek istiyorum, burada olduğum için çok mutluyum. ikas Eyüpspor için bu sezon bütün takım arkadaşlarımla birlikte mücadele edeceğiz ve tüm hedeflerimize beraber ulaşacağız. Sonuna kadar Semt-i Mukaddes” dedi.

"LİSTE BAŞINDA LEO DUBOIS VARDI"

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ise "Transfer dönemi başladığından beri sağ bek mevkisi için liste başında Leo Dubois vardı. Kendisini uzun uğraşlar sonucu transfer etmeyi başardık. Çok önemli bir transfer gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Galatasaray'dan da yakından tanıdığımız, bildiğimiz bir oyuncuydu. Türkiye'ye adapte olmuş olması, sezon başı Galatasaray ile hazırlık sürecini geçirmiş olması bizim için çok önemli. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" sözlerini sarf etti.