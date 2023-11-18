Arda Turan kime kafa tutuyor? Cemal Ersen açıkladı

Usta spor yazarı Cemal Ersen, Milliyet'teki köşesinde Arda Turan'la ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Ersen'in "Arda Turan kime kafa tutuyor?" başlıklı yazısı şöyle:

Futbolculuğu döneminde vukuatları ile konuşulan Arda Turan, antrenörlük serüvenine de kural tanımaz tavırlarıyla devam ediyor.

1. lig ekiplerinden Eyüpspor’u çalıştıran Arda, 12 haftada 5 kez aynı eylemden dolayı disiplin kuruluna sevk edildi ve para cezası aldı. Suçu, akreditasyon kartını görünür biçimde takmamak.

Hadi bir-iki olur da; bunu beş kere tekrarlarsanız, tuhaf bir durum var demektir.

Arda, Futbol Federasyonu’na “kurallarınız bana sökmez” diye meydan okuyor adeta.

Aslında gelinen nokta ilginç. Günlerce çalışıp talimat çıkarıyorsunuz da, uymayanlara ne yapıyorsunuz?

Adam sadece kartını değil, talimatı da takmıyor. Eylemi 20 defa tekrarlasa, lisansını mı iptal edeceksiniz, çalışmasını mı engelleyeceksiniz?

Şimdilik tek çözüm Eyüpspor kulübünün kesilen cezaları Arda’nın maaşından mahsup etmesi.

Belki canı yanar da kartını boynunda görürüz Arda’nın!

