Arda Turan Süper Lig'e dönüyor

Hamza Özalkuş
Arda Turan Süper Lig'e dönüyor
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan; tarihi bir başarıya ulaşmaya çok yakın.

Trendyol 1. Lig’de lider durumda olan Eyüpspor, Süper Lig’e yükselme yolunda önemli bir adım atmak üzere.

İstanbul temsilcisi; 3 Nisan Çarşamba günü Adanaspor ile deplasmanda karşılaşacak ve bu maç, Yeni Adana Stadyumu’nda saat 17.00’de başlayacak.

27 haftalık mücadele sonrasında 21 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgiyle liderlik koltuğunda oturan Eyüpspor, Göztepe ve Sakaryaspor’un önünde büyük bir puan farkıyla avantajını koruyor.

SÜPER LİG'İ GARANTİLEYEBİLİR

Ligin sonuna 6 hafta kala, Eyüpspor’un Süper Lig’e çıkma şansı her geçen gün artıyor. Eğer Sakaryaspor, Şanlıurfaspor’a karşı puan kaybederse, Eyüpspor’un avantajı daha da pekişecek. Adanaspor karşısında alınacak bir galibiyet, Eyüpspor’un Süper Lig’e yükselmesini garantileyecek.

1919’da kurulan ve 105 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıkma şansını yakalayan Eyüpspor, 2020-21 sezonunda 2. Lig’den yükselerek bu başarıya ulaşmıştı.

ARDA TURAN'IN İLK HEYECANI

Arda Turan, teknik direktörlük kariyerine 2023’te başladı ve ilk görevinde Eyüpspor’u Süper Lig’e taşıma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

37 yaşındaki deneyimli teknik adam, takımıyla bu sezon 1. Lig ve Türkiye Kupası’nda toplam 29 maçta 22 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Eyüpspor, Turan yönetiminde maç başına 2.31 puan ortalamasıyla ligin zirvesinde yer alıyor ve Süper Lig’e çıkma hedefine doğru ilerliyor.

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