Arda Turan ve Caner Erkin arasında gerilim

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Arda Turan ve Caner Erkin arasında gerilim

Arda Turan'ın değişiklik kararını beğenmeyen Caner Erkin hocası ile ufak bir tartışma yaşadı.

Trendyol Süper Lig’in 5. Hafta mücadelesinde Kayserispor ve Eyüpspor karşı karşıya geldi.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada taraflar 2-2 berabere kalarak puanları bölüştü.

Gol düellosuna sahne olan maçta taraftarlar seyir zevkine doyarken maç içerisindeki bir olay gündeme damgasını vurdu.

Karşılaşmanın 60. Dakikasında Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan Leo Dubois’i sahaya sürerken Caner Erkin’i oyundan aldı.

Değişiklik kararından memnun kalmayan Caner Erkin ile Arda Turan arasında kısa süreli bir gerilim yaşandı.

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