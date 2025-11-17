Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan İngiliz basınından Sky Sports'a verdiği röportajda özel açıklamalarda bulundu.

4-1'LİK YENİLGİ SONRASI HAYAT DERSİ

Ligdeki 4-1'lik LNZ Cherkasy mağlubiyeti hakkında konuşan Arda Turan şunları söyledi:

“Hayatım boyunca hiçbir zaman bahane arkasına saklanan biri olmadım ama öngöremediğimiz durumlar oldu. Sonraki maçtan bir gece önce bombalar yağdı. Sığınağa indik. Kulağa tuhaf gelebilir ama korkmadık, sadece sevdiklerimiz için endişelendik. O gece hiç uyumadık. Sahaya hangi şartlarda çıkacağımızı hiçbir zaman bilemiyoruz.

Üzgündüm çünkü bizim için kritik bir maçtı. Ve o çocuk… Roman… Evine bomba isabet ettiğinde aldığı yaralar nedeniyle 35 ameliyat geçirmiş büyük bir Shakhtar taraftarı… Maçtan sonra soyunma odasında bizi ziyaret etti.

Bana ‘Hocam, üzülme. Hayatta iyi günler de kötü günler de var. Devam etmek lazım’ dedi. Bu sözler, 35 kez ameliyat olmuş sekiz yaşındaki bir çocuktan bir hayat dersiydi.

Evet, futbol önemli. Bize inanan insanlar için işimizi yüzde 100 yapmamız gerekiyor. Ama diğer yandan futbol bir eğlence; hayat kadar gerçek değil. Bu farkı anlamalıyız. Bana bu hayat dersini veren Roman oldu.”

SHAKHTAR TERCİHİNİN SEBEPLERİ

“Başarılı olmak için konfor alanından çıkmanız gerekir. Evet, çok genç bir takımla zorlu bir görev bu. Ama bir takımı geliştirme, öğrenme ve aynı anda rekabet etme fırsatı sunuyor. Bu sorumluluğu istedim. Burada çok şey öğrenebileceğime inanıyorum.”

'HER MAÇ DEPLASMAN'

“Normal bir kulüpte deplasmandan döndükten birkaç saat sonra evine gidersin. Burada öyle değil. Bazen dönüş bir günü aşıyor. Çalışmaya tekrar başlaman ise 48 saati buluyor. Her maç fiilen deplasman. Logistik açıdan zor ama bunu motivasyona dönüştürmeye çalışıyoruz.”

'FEDAKARLIĞI POZİTİFE DÖNÜŞTÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

“Neden burada futbol oynuyorlar? Neden savaşın ortasında ailelerini bırakıyorlar? Bunun bir anlamı olmalı. Bu fedakârlığı pozitif bir güce dönüştürmeye çalışıyoruz.”

'GENÇ OYUNCULARIN HATA YAPMA HAKLARI VAR'

“Isaque 18, Kaua 19, Lucas Ferreira 19, Meirelles 18 yaşında. Bazen kötü oynayacaklar, bu normal. Hata yapma haklarını almıyoruz. Kazandığımızda aldığımız mutluluk çok daha büyük. Gençler beni daha cesur bir teknik direktör haline getiriyor.”

'BU ŞAMPİYONLUĞU ROMAN İÇİN İSTİYORUM'

“Shakhtar’ın tekrar şampiyon olmasını çok istiyorum. Bunu Roman için yapmak istiyorum. Artık benim için bir hayal haline geldi.”