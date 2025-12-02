Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk, Krvbas ile oynadığı mücadelede 90+6. dakikada yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. 4 gollü mücadeleye Arda Turan'ın rakip takım teknik heyetiyle yaşadığı olay damga vurdu. Başarılı çalıştırıcı, mücadelenin ardından bu konu hakkında bir açıklama yaptı.

İşte Arda Turan'ın o sözleri:

'PİŞMANLIK DUYMAM'

"Bugün gördüğünüz o sözlü tartışmaya gelince, duyguların yükseldiğini anlıyorum, fakat aşılmaması gereken bazı kırmızı çizgiler vardır. Aile ya da yakınlarla ilgili söylenen sözlerin her koşulda yakışıksız olduğunu düşünüyorum. Böyle şeylere hiçbir durumda başvurulmamalı. Bu yüzden, evet, belki tepkim biraz abartı olmuş olabilir; ancak benzer durumlarda tepki göstermem fazla sert olsa bile bundan asla pişmanlık duymam."

1 MAÇ MEN CEZASI

Öte yandan Arda Turan, bu sezon ligde 4. sarı kartını gördü. 38 yaşındaki teknik adam, bu gelişmenin ardından 1 maç men cezası aldı. Arda, Shakhtar Donetsk'in Kolos ile oynayacağı maçta takımının başında olamayacak.