Trendyol Süper Lig'in 14. haftası Fenerbahçe-Galatasaray, derbisine sahne oldu. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği mücadelede iki takım karşılıklı 1'er gol atarak maçtan eşitlikle ayrıldılar.

Spor yazarları, heyecan dolu 90 dakikayı bugünkü köşelerinde değerlendirdiler.

İşte o yazılardan öne çıkanlar:

'OKAN BURUK 12. ADAM GİBİ YÖNETTİ'

"Galatasaray, Kadıköy'den hem lider olarak döndü hem de ezeli rakibini evinde yenme fırsatını son dakikada kaçırdı. Okan Buruk'un elinde 'kalan sağlar bizimdir' anlayışında bir kadro vardı. Okan Buruk, derbiye belli ki özel olarak hazırlanmış. Maçı kulübeden 12. adam gibi yönetti. Top Galatasaray'a geçtiğinde oyuncularını nereye pas yapacakları konusunda sürekli uyardı. Duran'ın golünde Galatasaray defansı ilk hatasını yaptı."

(Levent Tüzemen/Sabah)

'YAPIYI BIRAKIN FUTBOL OYNAMAYA BAKIN'

"Sane, tek başına hem Galatasaray’ı yönlendirdi, idare etti hem de Fenerbahçeli futbolcuları rahatsız etti. Orkestra şefi gibiydi. Bir de gol attı. Hani herkes Sane’yi arıyordu ya Fener stadında “Ben buradayım” dedi. Tam profesyonel. Hakemle rakiple, uğraşmıyor, işine bakıyor.

Fenerbahçe mücadelesi ve oyunuyla beraberliği hak etmemişti ama futbol böyle bir olay. Fenerbahçe kendi sahasında Galatasaray’ı yine yenemedi. Yapıyı, mapıyı, villayı bırakın futbol oynamaya bakın."

(Erman Toroğlu/Sözcü)

'FUTBOLUN ADALETİ YOK'

"Bir kez daha gördük ki futbolun adaleti yok. Maça bakıyoruz, son yıllardaki derbilerde seyrettiğimiz en kötü Fenerbahçe. Kalecisinden forvetine kadar tel tel dökülüyorlar. Galatasaray oynaması gerektiği gibi oynuyor, üstelik sahanın en iyisi Leroy Sane ile de mükemmel bir gol buluyor. Düşünebiliyor musunuz, Sane hem Alvarez'i hem de Skriniar'ı slalom yaparak geçti, şutunu çekti. Oosterwolde'ye çarpan top gol oldu. Bu gole Fenerbahçe reaksiyon gösterir diyorduk, hiçbir şey yok. Fenerbahçe'de tuhaf şeyler oluyor. Yıllardır şanssızlıktan dem vuran Fenerbahçe'nin Sadettin Saran'dan sonra şansı da yaver gidiyor. Bu maçın mutlak hakkı Galatasaray'ın ve yine şansa kazanılmış 1 puan var. Ama zaten futbol böyle bir fırıldak spordur."

(Ahmet Çakar/Sabah)

'SANE BÜYÜK MAÇTA ORTAYA ÇIKTI'

"Büyük futbolcular böylesine büyük maçlarda ortaya çıkar! Leroy Sane de bunu yaptı zaten! İki takımın da birbirini kalesinden uzak tuttuğu dakikalarda Sane sahneye çıktı. Üst üste çalımlarla kendisine şut koridoru oluşturdu, sonrasında Fenerbahçe kalesine adeta bir füze çıkardı. Oosterwolde'ye çarpan top, kaleci Ederson'u çaresiz bıraktı. Galatasaray, kazanacağı maçı tecrübesiz Arda Ünyay yüzünden beraberlikle bitirdi. Okan Buruk'un Osimhen'i kenara alıp, Icardi'yi sahaya sürmesi de bana göre gereksiz bir hamleydi. Futbol hatalar oyunu. Bazen saha içindeki oyuncular hata yapar. Bazen de kenardaki teknik adamlar... Galatasaray, Kadıköy'den 1 puanla dönerek liderliğini sürdürdü. Ama Kadıköy'den Kemerburgaz'a 'mutsuz' döndü! 1 puana sevinmedi!"

(Zeki Uzundurukan/Fotomaç)