Arda Turan'dan Amartey kararı

Kaynak: Haber Merkezi
Arda Turan'dan Amartey kararı

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Daniel Amartey için yeni bir gelişme yaşandı.

Eyüpspor, Ganalı oyuncuyu bir sezon kiralamak için Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.

Şimdi, Amartey'in menajeri oyuncuyu bu transfer için ikna etmeye çalışıyor.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın transfer için yönetime tam yetki verdiği öğrenildi.

Ayrıca, Kasımpaşa'nın da Amartey ile ilgilendiği belirtiliyor.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Daniel Amartey, Vincent Aboubakar ve Alex Oxlade-Chamberlain gibi oyuncularla yollarını ayırmak istediklerini, ancak bazı oyuncuların kulüp bulsalar bile ayrılmak istemediklerini ifade etmişti.

29 yaşındaki Amartey, Beşiktaş formasıyla çıktığı 27 maçta 1 gol kaydetti. Bu transfer gelişmesi, futbolseverler arasında merakla takip ediliyor.

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