Arda Turan'dan Seçil Erzan açıklaması: Helal paramızı gidip bankaya verdik

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 'şikayetçi' olarak yer aldığı “Fatih Terim Fonu” davasında tutuklu yargılanan Seçil Erzan hakkında açıklamalarda bulundu.

tv100'de konuk olduğu Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programında konuşan Turan, “Belaltı iddialardan rahatsızım, biz helal paramızı gidip bankaya verdik. Karşılığında imzalı kağıt aldık.” dedi.

"BELALTI İDDİALARDAN RAHATSIZIM"

Turan, Seçil Erzan ile yaşananlar hakkında şunları söyledi:

"Seçil Erzan ne yapmış olursa olsun bir kadındır. Beni tanıyanlar bilir, benim parayla eğilecek başım yok. Yine çalışır yine kazanırım. Geçmiş olsun nezakettir, herkese tavsiye ediyorum. Bir mağduriyet var, bankanın da insanların da mağduriyeti var. Uygun şekilde çözülsün. Ben belaltı iddialardan rahatsızım.

“DENİZBANK'IN BAŞARI HİKAYESİ DİYE ANLATTIĞI BİR KADIN”

Öyle anlatıldığı gibi fahiş faizler falan yok. Çocukluktan beri kazandığımız helal paramızdı. Bize çok haksızlık ediyorlar. Anlatıldığı gibi değil. Yoksa biz götürdük helal paramızı verdik bankaya. Karşılığında Denizbank'ın kaşesinin olduğu kağıtlar aldık. Bu kadın Denizbank'ın başarı hikayesi diye anlattığı bir kadın.

"HELAL PARAMIZI VERDİK BANKAYA"

Yoksa biz götürdük helal paramızı verdik bankaya. Mağduriyet var ortada ve mağduriyette karşılıklı kibar olmak lazım. Sen para kaybetsen ben bir şeye ihtiyacın var mı, geçmiş olsun derim. Dalga geçmem. Ben Göztepe taraftarını çok seviyorum ama ilk fırsatta Seçil Erzan dediler. Bana bir şey olmaz ben çalışır kazanırım. Ama ricam, geçmiş olsun demek nezakettir. “