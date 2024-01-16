Arda Turan'ın Fenerbahçe'den istediği isim ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Fatih Saboviç
Arda Turan'ın Fenerbahçe'den istediği isim ortaya çıktı
Eyüpspor, Fenerbahçe’den Emre Mor transferinde sona yaklaşıyor.

Arda Turan’ın çok istediği genç yıldızı kadrosuna katmak için sarı-lacivertlilerle pazarlık yapan Eyüpspor, anlaşmayı bitirmek üzere.

Emre Mor, ilk 11’de forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istiyor.

Eyüpspor’un 6 aylığına kiralama teklifini kabul eden milli futbolcu, sezon sonunda başka bir kulübe transfer olmayı planlıyor.

FENERBAHÇE MAAŞINI KARŞILAYACAK

Emre Mor’un maaşının tamamını Fenerbahçe ödeyecek.

Sarı-lacivertlilerin tek isteği, Emre Mor’un Eyüpspor’da tüm maçlarda ilk 11’de oynaması.

Emre Mor transferinde Fenerbahçe’nin şartını kabul eden Eyüpspor, bu transferi kısa sürede duyuracak. Emre Mor’un Eyüpspor’a gelmesinde en büyük rolü Arda Turan oynadı. Arda Turan’ın yanında oynamak isteyen Emre Mor, bu fırsatı kaçırmadı.

SÜPER LİG’E DOĞRU

Eyüpspor, son 8 maçta 7 galibiyet alarak puanını 45’e çıkardı. Arda Turan liderliğindeki Eyüpspor, Süper Lig’e yükselmeye çok yakın.

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