Arda Turan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Bütün birikimim bir anda gitti

T24'ten İlhan Çelik'in haberine göre, spor dünyasının ünlü isimlerini "Fatih Terim Fonu" adı altında ponzi sistemiyle dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Denizbank şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılandığı dosyada en çok para kaybeden müşteki eski futbolcu ve teknik direktör Arda Turan’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Turan ifadesinde, toplamda 13 milyon 900 bin doları parça parça olarak verdiğini, 6 milyon 400 bin dolarını geri alabildiğini söyledi. Turan, "Yıllardır çalışıp kazandığım bütün paramı, emeğimi Seçil Erzan beni kandırarak yok etmiştir" dedi.

Turan'ın savcılıkta verdiği ifadenin tamamı şöyle:

- “Seçil Erzan uzun yıllardır Denizbank Florya Şube Müdürü olarak tanıdığım bir kişidir. Yaklaşık 8-10 ay kadar önce Seçil Erzan beni telefonla arayarak maddi konulardan bahsetti. Daha doğrusu başta çok önemsememiştim ama çok sık arayıp sürekli "bana mevduat getir" şeklinde sözler sarf etti. Seçil Erzan daha önce Florya Denizbank Şube Müdürü olup sürekli Galatasaray Kulübündeki futbolcular ile bankacılık işlemleri ile yakın temasları bulunan bir kişidir. Daha doğrusu Seçil Erzan'ı tanımam etmem fakat Denizbank'a güvenim vardı. Hakan Ateş'i de ortak dostlarım sebebiyle bilip güvenirdim.

- Seçil Erzan'ın çok sık aramasından artık bunalmıştım. Bu sebeple yaklaşık 7 ay kadar önce kendisine 3.000.000 USD elden verdim çünkü öncesinde Seçil Erzan bana bir fondan bahsetmişti. Benden aldığı parayı bu fona yatıracağını söyledi. Bu fonun Denizbank bünyesinde kurulmuş Hakan Ateş'e ait bir fon olduğunu söyledi. Bundan çok fazla insanın kazanç sağladığını dile getirdi. Örneğin 500.000.000 USD'lık bir fon var banka bu parayı aylık çalıştırıyor ve bunun sonucunda bir kazanç elde ediyor ve bu fona kim ne kadar yatırdıysa ona göre kazanç sağlayacak, bu bir faiz değil" diyerek beni tam olarak kandırdı.

- Ben de 3.000.000 USD'yi parayı elden Denizbank Levent Şube'sinin yan tarafından bulunan Pelit Pastanesinde elden teslim ettim. Yaklaşık 1 ay sonra Seçil Erzan bana 1.000.000 USD nakit parayı elden verdi. Bunu verirken de fon çalıştı ve payına bu düştü. Zaten ben parayı verirken bana bunun sıfır risk taşıyan Denizbank içerisindeki en güvenli fon olduğunu söylemişti. İlerleyen süreçte yine beni sürekli aramalarına devam etti.

- Ben de yine aynı şekilde 4.000.000 USD daha Fulya Acıbadem'in karşısında bulunan SS Moto Kiralamadaki Sinan Kandemir isimli arkadaşımdan borç alarak kendisine götürdüm yine elden verdim. Akabinde tam tarihini hatırlayamamakla birlikte Eyüp Sultan Sütlüce'de bulunan arazimi satıp 4.000.000 USD daha nakit parayı elden verdim. Zaman zaman bana ödeme yaptı.

- Seçil Erzan bana verdiğim paraya ilişkin yazılı bir belge sundu hatta bu belgede Denizbank kaşesi ve kendisine ait ıslak imzası bulunmaktadır.

- Yıllardır çalışıp kazandığım bütün paramı emeğimi Seçil Erzan beni kandırarak yok etmiştir. Her şeyden öte para için yalan söylediğimi söyleyerek beni zor duruma sokmuştur. Çok üzgünüm, bu olay beni çok yıprattı. Bütün birikimim bir anda gitti. Başından itibaren Denizbank'a ve Hakan Ateş'e güvenerek fona para yatırdığımı düşünmüştüm. Başta Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş olmak üzere bu işte sorumluluğu bulunan tüm Denizbank yöneticilerinden ve Seçil Erzan'dan şikayetçiyim.”