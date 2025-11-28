Konferans Ligi'nin 4. haftasında İrlanda ekibi Shamrock Rovers ile deplasmanda karşı karşıya gelen Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk tüm zorluklara rağmen galibiyet serisini sürdürdü.

Maç öncesi yaptığı açıklamada, 'Buraya 16 saatlik yolculukla geldik.' diyen Arda Turan yaşadıkları tüm zorluklara rağmen savaşla mücadele eden Ukrayna halkından hayata olumlu bakmayı öğrendiğini ifade etmişti.

Arda Turan'ın ekibi, kasım ayında çıktığı 5. maçından da Elias ve Nazaryna'nın golleriyle 2-1 galip gelmesini bildi.

Ukrayna Ligi'nde liderliğini sürdüren Shakhtar Donetsk Konferans Ligi'nde de 9 puanla 4. hafta sonunda 4. sıraya yerleşti.