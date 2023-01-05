Ardahan Hanak Belediyesi işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ardahan Hanak Belediyesi, bünyesinde kazıyıcı- yükleyici olmak üzere 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 9 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MURACAAT KOŞULLARI

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2-Çalışmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.

3-Kamu haklarından mahrum olmamak( Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılacaktır)

4-Türk Ceza Kanunu'nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikåp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma ve kaçakçılık suçundan mahkûm olmamak

5-Emekliliğe hak kazanmamış olmak veya emekli olmamak.

6-Askerlik çağına gelmiş ise Muvazzaf Askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

7-Hanak İlçe sınırları içinde ikamet ediyor olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

1-En az Orta Okul mezunu olmak

2-Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak ve 40 yaşından gün almamış olmak.

3-E Sınıfı ehliyete sahip olmak

4-Kazıcı Yükleyici Belgesine sahip olmak

5-En az iki (2) yıl tecrübeli olmak.

5- Beden ve kas gücüne bağlı, kullandığı aracın gerektiğinde bakımını yapabilecek

we bu bağlamda kaldırma/taşıma gerektirecek hususlarıyerine getirebilecek erkek

adayların başvuruları kabul edilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLI BELGELER

1-Kimlik fotokopisi

2-Fotoğraf (3 Adet)

3-Adli sicil kaydı ve Askerlik belgesi

4-Öğrenim Belgesi

5-Saglık raporu

6-Sürücü Belgesi (E sinifi)

7- Kazıyıcı Yükleyici Operatörlük Belgesi

Not: Başvurusu kabul edilen adaylardan istenecektir.