Ardahan kar ve tipiye teslim oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ardahan kar ve tipiye teslim oldu

Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollarda araçlar mahsur kaldı. Yolda mahsur kalan araçların imdadına köy halkı yetişti.

Ardahan ve ilçelerinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarında onlarca araç mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtulurken bazı vatandaşların imdadına İl Özel İdaresine bağlı ekipler yetişti.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Günlüce köyünde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçların imdadına köy halkı yetişti. Köylüler traktör yardımıyla kara saplanan araçları kurtardı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler de yolların kapanmaması için çalışma başlattı.

İlçeye bağlı Derindere köyünde de kar nedeniyle yolda ilerleyemeyen sürücüler araçlarına zincir takarak ilerleyebildi.

Ardahan kar ve tipiye teslim oldu

Ardahan kar ve tipiye teslim oldu

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