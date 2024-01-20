Ardahan kayak sezonunu açtı

Kaynak: İHA
Ardahan kayak sezonunu açtı
Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi’nde kayak sezonu başladı.

Ardahan’a 20 km uzaklıktaki Yalnızçam Kayak Merkezi’ndeki sezon açılışına başta Vali Hayrettin Çiçek, belediye başkanı Faruk Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Açılışa özel yaptığı konuşmada Vali Hayrettin Çiçek, kar yağışını hasretle beklediklerini belirtirken tüm vatandaşları kayak merkezine davet etti.

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12 km’ye ulaşan pistleriyle 4 değişik hatta kayak severlere hizmet ettiklerini belirten Çiçek, Türkiye’nin kar kalitesi en iyi ve en nitelikli olan kayak merkezinin Yalnızçam Kayak Merkezi olduğuna dikkat çekti.

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