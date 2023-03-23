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Ardahan'da ahırda çıkan yangın korkuttu

Ardahan'da bulunan bir ahırda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangın söndürülürken, büyükbaş hayvanlar çıkarıldı. 

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 12:03
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Ardahan'da ahır yangını

Ardahan'da ahırda çıkan yangın korkuttu
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İHA'nın haberine göre, Ardahan merkeze bağlı Gölgeli köyünde bir ahır da yangın çıktı. Yangına Ardahan Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

Olay, merkeze bağlı Gölgeli köyünde bulunan bir ahırda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırda yangın çıktı. Yangını fark eden köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine Ardahan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar çıkarıldı.

Jandarma ekipleri de yangın olayı ile ilgili inceleme yaptı.

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