Ardahan'da ahırda çıkan yangın korkuttu

İHA'nın haberine göre, Ardahan merkeze bağlı Gölgeli köyünde bir ahır da yangın çıktı. Yangına Ardahan Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

Olay, merkeze bağlı Gölgeli köyünde bulunan bir ahırda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırda yangın çıktı. Yangını fark eden köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine Ardahan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar çıkarıldı.

Jandarma ekipleri de yangın olayı ile ilgili inceleme yaptı.