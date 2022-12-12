Ardahan'da buzlanma nedeniyle bazı yollar zincirsiz tır geçişlerine kapatıldı

(AA) - Ardahan ve ilçelerinde etkisini arttıran kar ve yoğun tipi nedeniyle, Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ile Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçişi sağlayan Damal-Posof kara yollarında ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, il genelinde kar ve yoğun tipinin ulaşımı aksattığını belirterek, sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istedi.

Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof kara yollarında, ulaşımın normale dönmesi için kar ve tipinin dinmesi bekleniyor.

Öte yandan kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.