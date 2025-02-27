Ardahan'da çığ paniği! Bölgeye ekipler sevk edildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ardahan'da çığ paniği! Bölgeye ekipler sevk edildi

Ardaha’nın Posof ilçesinde bir ev ile ahırın üzerine çığ düştü. Bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay, sabah saatlerinde, Derindere köyünde meydana geldi. İki günden beri yoğun kar yağışının etkili olduğu köyde bir ev ile ahırın üzerine çığ düştü. Çığda can kaybı ve yaralanma olmadı. Çığın ardından jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri, köye sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde ev ve ahırda hasar oluştuğu belirlendi. Çığ nedeniyle köy içindeki yollar kapandı. Ekipler, çığın getirdiği karı temizlemek için çalışma başlattı. Ekipler, köyde inceleme yapıp, riskli bölgeleri de belirleyerek halkı uyardı.

Öte yandan bölgede geçen yıl 7 Şubat'ta da 4 evin üzerine çığ düşmüştü. Çığın hasar verdiği evlerde mahsur kalan 11 kişi kurtulurken, çöken ahırlardaki 17 büyükbaş ölmüştü.

Ardahan'da çığ paniği! Bölgeye ekipler sevk edildi

Ardahan'da çığ paniği! Bölgeye ekipler sevk edildi

Ardahan'da çığ paniği! Bölgeye ekipler sevk edildi

Ardahan'da çığ paniği! Bölgeye ekipler sevk edildi

Ardahan'da çığ paniği! Bölgeye ekipler sevk edildi

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