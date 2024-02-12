Ardahan'da eksi 6 derecede atlarla dolaşıyorlar

Murat Öztürk
Ardahan'da eksi 6 derecede atlarla dolaşıyorlar
Ardahan’da soğuk hava hayatı zorlaştırıyor. Termometreler eksi 6 dereceyi gösterirken yollar buz pistine döndü. Araçlarla yola çıkamayanlar ulaşımlarını atlarla sağlayabiliyor.

Ardahan’da kış mevsiminin sertliği devam ediyor. Hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 6 dereceye kadar düşüyor. Dondurucu soğukta yollar buz pistine dönüyor. Araçların büyük tehlike yarattığının farkına varan bazı Ardahanlılar ise ulaşımlarını atlarla sağlıyor.

Ancak atlarla dolaşmak hem zor hem de tehlikeli. Atların nalları da buzlanan yollarda kayabiliyor. Atlarla gezenler ise soğuktan korunmak için çok kalın giysiler giymek zorunda kalıyor.

Ardahan’da atlarla dolaşanlar, kışın güzelliğini de görüyor. Karla kaplı dağlar, buz tutmuş nehirler ve kırağıyla süslenmiş ağaçlar, Ardahan’ın doğal güzelliklerini ortaya çıkarıyor.

Ardahan’da atlarla dolaşanlar, hem soğuğun hem de doğanın etkisinde kalıyor.

Atla ulaşımını sağlayan bir Ardahanlı "Dışardan bakınca zevkli gibi gözüküyor ama binenin suratı dakikalar için buz tutuyor. Araçlar kadar olmasa da atların kayma olasılığı var. Onun için karlı terlerden gitmeyi tercih ediyoruz" dedi.

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