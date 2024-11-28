Ardahan’da kar ve tipi esareti: 4 tır yolda kaldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ardahan’da kar ve tipi esareti: 4 tır yolda kaldı

Ardahan- Çıldır karayolunun Ölçek mevkisinde oluşan buzlanma nedeniyle 4 TIR yolda kaldı. Yolu kapatan TIR'lar AFAD ve Karayolları ekipleri tarafından iş makineleri ile çekilerek kurtarıldı.

Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan kar, ilerleyen saatlerde tipiye dönüştü. Tipinin etkisiyle yollarda buzlanma yaşandı. Ardahan- Çıldır karayolunun Ölçek mevkisinde oluşan buzlanma nedeniyle 4 TIR yolda kaldı.

Kontrolden çıkıp, kayarak yolu kapatan TIR'lar AFAD ve Karayolları ekipleri tarafından iş makineleri ile çekilerek kurtarıldı. Bölgede inceleme yaparak TIR şoförleriyle görüşen ve yiyecek ikramında bulunan AFAD İl Müdürü Selim Polat, sürücülere olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Ardahan’da kar ve tipi esareti: 4 tır yolda kaldı

Ardahan’da kar ve tipi esareti: 4 tır yolda kaldı

Ardahan’da kar ve tipi esareti: 4 tır yolda kaldı

Ardahan’da kar ve tipi esareti: 4 tır yolda kaldı

Ardahan’da kar ve tipi esareti: 4 tır yolda kaldı

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