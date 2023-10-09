Ardahan'da sis etkili oldu

Ardahan’da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Kent sabah saatlerinde sis bulutu altında kaldı.
Özellikle Ardahan ovası ile Kura Nehri mevkiinde yoğun olarak gözlenen sis, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Yoğun sis, kentin yüksek kesimleriyle Ardahan ovası çevresinde etkisini gösterdi.
Yer yer görüş mesafesini düşüren sis ulaşımda aksaklığa neden olmadı.
Özellikle Ardahan ovası ile Kura Nehri mevkiinde yoğun olarak gözlenen sis, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 4,6 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerine doğru etkisini kaybedeceğini bildirdi.