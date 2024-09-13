Ardan Zentürk açıkladı! Putin’in Türkiye’ye neden gelemediği belli oldu

Zentürk, yapılamayan ziyaretin başlıca engellerin başında Kremlin’in “evlere şenlik” protokol talebinin geldiğini belirtip şunları anlattı:

Rusya lideri Vladimir Putin 2 yıldır Türkiye'ye gelecek. Bir türlü gelemiyor her seferinde bir bahane çıkıyor.

Ziyaretin gerçekleşmemesinin perde arkasında bazı başka ve beklenmedik konular var

Ankara'daki gazeteciliğini sevdiğim beğendiğim Ragıp Soylu bizi aydınlatmış. Putin'in geçtiğimiz yıldan bugüne Türkiye Cumhuriyeti’ne gelememesi protokol sorunu kaynaklıymış.

Ne demek protokol sorunu?

Putin'in ekibinin Ankara'ya ilettiği şartlar seyahati engellemiş. Çünkü Putin ve ekibi Ankara'ya Rus uçağı yani Putin'in uçağıyla beraber Rus savaş uçaklarının korumasında gelmeyi teklif etmiş. Tabii bu, protokolde yer almayan bir şey… Şöyle; bir devlet başkanı tabii ki gelir, hava sahasında bizim F16'lar karşılar, onunla beraber uçarlar… “Türkiye Cumhuriyeti'ne hoş geldiniz” muhabbeti falan orada olur. Ama bir devlet başkanının kalkıp kendi sivil uçağıyla, yanında 5 Rus savaş uçağı kabul edilebilecek bir protokol değil. Bu protokol açısından kabul edilemez.

Daha vahim bir şey var; NATO hava savunma sistemi… Biz NATO hava savunma sistemine entegreyiz… Şimdi Rus uçağını gördüğü an NATO’nun hava savunma sistemi kendiliğinden otomatik düşman belirleyip harekete geçiyor…

Türkiye, durumu Kremlin’e bildirmiş. Demiş ki; biz sistemden çıkamayız veya sistemi kapatamayız…

Şimdi, “Ruslar geliyor, yanlarında da uçakları var, şimdilik sistemi kapatalım” olmuyor. Sonra belanın büyüğü patlak verir. Dünya protokolünde de böyle bir uygulama yok.

Ruslar Ayrıca ziyaret sırasında Ankara'da otelde kalmayacaklarını, bir formül bulunmasını istemişler. Tabi oteller Amerikan otel zincirleri; Hilton, Sheraton ve Mariot… Ruslar bunda haklı olabilirler, yani belki oraya işte ne bileyim bir şey koyar falan değil mi yani?..

Ben de olsam pimpiriklenirim. Bu yüzden onu da pek istemiyorlarmış. Yani bir NATO üyesi ülkenin devlet konukevine de çok güvenmedikleri belli oluyormuş.

O zaman yapılacak tek şey var; sabah gel, akşam git.

Hani geçen gün Sisi öyle yaptı. Geldi öğleden sonra toplantılarını yaptı uçağına bindi, döndü. Akşam kalmadı. Şu veya bu nedenden böyle bir şey mi olacak? Veyahut eğer çok çok kendini güvende hissetmek istiyorsa; ben Ankara'daki Rus büyükelçiliğini bilirim, bayağı kallavi büyükelçilik. Onun bir tane odası devlet başkanını ağırlayacak… O bile bir problem olmuş ama ben buna da inanmıyorum. Rus lider bence eski Sovyet cumhuriyetlerinin dışında, bir de Çin dışında, bir de Kuzey Kore tabii, oraların dışında hele hele bir NATO ülkesine gitmek istemiyor. O belli…

Efendim Türkiye'ye güvenmiyor, NATO'ya güvenmiyor…

Türkiye çok iyi ağırlamaya çalışabilir, Türkiye'den bir eksik olmayabilir ama Türkiye bir NATO üyesi ülke ve bu ülkede bir yerinde de NATO duruyor. Ne demek istediğimi anladınız…

Adam belki de kendini o yüzden pek fazla emniyette hissetmiyor görünüyor…

Putin’in Ekim başında geleceği söyleniyor. Ama gördüğüm kadar

Bu biraz zor…

“GÜVEN BUNALIMI VAR”

Uzun yıllar Rusya’da görev yapan ve Putin’in kitabını yazan uzman gazeteci Cenk Başlamış, gelişmelerle ilgili olarak X hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye ile Rusya arasında büyük bir ‘güven bunalımı’ olduğunu açıkladı.