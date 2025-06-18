Ardan Zentürk soruyor: S-400’lerimizi paketlerinden çıkartma vakti gelmedi mi?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ardan Zentürk soruyor: S-400’lerimizi paketlerinden çıkartma vakti gelmedi mi?

İsrail’in İran’a saldırmasının ardından başlayan füze saldırıları sonrası savunma sistemlerinin önemi ortaya çıkarken gazeteci Ardan Zentürk, Rusya’dan aldığımız, ancak akıbeti belirsiz hava savunma sistemi S-400’ler konusunu gündeme getirdi.

YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede S-400’lerin savaş değil, savunma aracı olduğuna dikkat çeken Zentürk şunları söyledi:

“S-400 diye bir aletimiz var elimizde, eğer paketlememişsek… 2,5 milyar dolar verdik bu zor dönemimizde… O bir savunma silahı, yani savaş aracı değil savunma aracı… Onu bir yere koyarsınız, savunma sistemleri çalışmaya başlar.

Kardeşim niye Hatay'a koymuyorsunuz?

S-400 niye dolabından çıkmıyor?

Ortalık birbirine girmiş, savaş patlamış, biz S-400'ü hangi koşullarda kullanmayı planlıyoruz?

Sayın Erdoğan! Biz hala oralardan buralardan Patriot gelecek de bizi koruyacak mı zannediyoruz?

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Hayır öyle bir şey olmayacak. Ayrıca S-400'ü 600 km yarıçaplı bir daire çizildiği zaman Hatay'a konulduğunda radarı İsrail'in Hayfa Telaviv gibi şehirlerinden Gazze'ye kadarki alanı kapsıyor.

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Koyun şunu, çalıştırın bakalım… F-35'i görüyor mu, görmüyor mu? Veyahut görmüyorsa bizim mühendisler ona nasıl bir katkıda bulunursa F-35'i görüyor olur?

Bari bunu test edin ya…

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3 yıl sonra Yunan hava kuvvetlerinin F-35'i olacak…

Ha bizim Hisarımız en az S-400 kadar etkili bir milli ve yerli hava savunma sistemidir, o ayrı…

Ama en azından S-400'ü şöyle bir yere koyup radarının sinyalini verdiğinizde birileri görür ve der ki; Eyvah bu Türklerin niyeti kötü!

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Bunu bile yapmıyorsanız, İsrail'i kınayarak durduramazsınız. Bugünden söylüyorum; Bugün varız yarın yokuz. Yaşımız gelmiş 70'lere… Biz bunu bu memleket için konuşuyoruz. Bu millet için konuşuyoruz. Siyaset için konuştan namerttir. Millet için konuşuyoruz; bunları yapmazsanız, bu gücü sergilemezseniz yarın bir gün bu karşınızdaki işgalci faşist güç kapınıza dayanır.

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Gecikiyorsunuz, onu söylüyorum ben. Asla geri adım atmayacaktınız Palmira'da. Ordunun hala oraya gitme şansı var. Yarın yollayın tankları Bakalım ne yapıyor. Türk milletini karşısına almak o kadar kolay mı?

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