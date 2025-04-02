Ardan Zentürk'ten açıklama: İsrail 15 Kızılay çalışanını tek tek öldürdü

Duayen Gazeteci Ardan Zentürk, 'Bir ordunun tamamı silahsız sağlık görevlilerini tek tek infaz edip gömmesi nasıl bir suçtur?' diye sorduğu sorunun cevaplarını sıraladığı videosunda çok önemli açıklamalar yaptı.

Zentürk açıklamasında "Yakın tarihin tarihçileri insanlığın başına çok büyük çatışmaların gelmesine neden olan sürecin, İsrail'in Gazze savaşı ile başladığını aktaracaklar yani insanlığın gelmiş olduğu bu dipsiz kuyuda karanlık noktada çatışmasız çıkması mümkün gözükmüyor" dedi.

"HUKUK DEVRE DIŞI KALINCA KAOS VE ANARŞİ..."

Zentürk konuşmasında "sistem ve tarih bize şunu gösteriyor ki, sistemler çok sıkıştığında bu işi çatışma olmadan çözemiyoruz. bakın her yer ne halde ama öyle bir devlet var ki bu aramızda onun yaptıkları yakın gelecekte başka devletlerin de yapacaklarının ilk işaretini oluşturuyor çünkü İsrail sayesinde uluslararası hukuk devre dışı kaldı, bir yerde hukuk devre dışı kaldıysa kaos ve anarşi gelir, şu anda iki yıldır süren İsrail'in Gazze Savaşı'nda sergilenen soykırım katliam yok edici kimlik aşırı şiddet kullanımı hepsini bir araya getirirseniz şu anda küresel sistemde yaşamakta olduğumuz bütün o kaosu da görmüş olursunuz ne demek istiyorum" dedi.

Zentürk önemli analizler yaptığı konuşmasında "Birleşmiş Milletler diyor ki 8 gün önce Güney Gazze'de aralarında en az bir birleşmiş Milletler çalışanın da bulunduğu 15 Filistinli Kızılay mensubu sağlık görevlisi ve kurtarma görevlisi İsrail ordu güçleri tarafından teker teker birer birer öldürülüp, toplu bir mezara konuldu" diyor bu Birleşmiş Milletler raporu! bunu işte ne bileyim ben sınır tanımayan doktorlar falan yazmıyor birleşmiş Milletler'in insani iş insani işler Ofisi Filistin Kızılay'ı ve sivil savunma çalışanları günün erken saatlerinde açıkça belirtilmiş araçlarının Refah şehrinin Tel El Sultan bölgesinde yoğun İsrail ateşi altında kalması üzerine vurulan meslektaşlarını kurtarmak için gitmişler, şimdi vurulan ilk vurulan ve yaralıların ölülerin olduğu konvoy açıkça Kızılay'a ait, her şeyiyle vurulmaması lazım onlar vurulmuş" şeklinde yaşanan skandalı anlattı.

Zentürk dikkat çeken açıklamasında "İsrail ordusu onları ölüme terk etmiş bu sefer bu insanlar gitmişler bari kurtaralım diye ve 23 Mart'ta resmen bunları ele geçirmişler olay yerine yakın bir noktada tek infaz etmişler kafalarına sıkarak 15 kişi ve bunların hepsi sağlık çalışanı" diye konuştu.

Kızılay mensubu bakın ne diyor' diyen Zentürk yaşanan korkunç gelişmeleri kanalında şöyle anlattı:

Birer birer vuruldu vuruldular cesetleri toplandı ve bu toplu mezara gömüldü onları üniformalarıyla eldivenleriyle çıkarıyoruz hayat kurtarmak için buradaydılar bunun yerine toplu bir mezarda son buldular bu ambulanslar kuma gömüldü, kepçeci getirmişler o zaten insanları orada toplu mezara öyle gömüyorlar kepçe kazmış ambulansı gömmüş, burada kuma gömülmüş birleşmiş, milletler aracı da var bir buldozer İsrail güçlerinin buldozeri onları gömdü diyor, Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Yardım Kuruluşu Başkanı Philip Lazarini diyor ki "Refah'ta öldürülen meslektaşımızın naaşı dün yardım görevlileriyle birlikte bulundu. Hepsi sığ mezarlara atılmış bu insan onuruna yönelik ağır bir ihlaldir savaş suçudur, ne demek bu biliyor musunuz? yüreğiniz kaldırmaz o kadar insanın cesedini sığ mezara bırakırsanız çölün altı , o coğrafyada şu anda yiyeceksiz kalmış, söylerken bile utanıyorum yiyeceksiz kalmış çok sayıda köpek var.

Zentürk, dünyanın sessiz kaldığı acı gerçekleri şöyle anlattı:

İsrail ordusu uluslararası haber ajanslarının sağlık görevlilerinin ve kurtarma görevlilerinin olay yerindeki toplu mezara gömüldüğüne dair haberlere ilişkin yorum talebine yanıt vermemiş!

Kızılay'a göre 23 Mart'ın erken saatlerinde hava saldırısından yaralıları almak için bir ambulans gönderildi ve bir destek ambulansı çağrıldı ilk ambulans hastaneye güvenli bir şekilde ulaşt, ancak destek ambulansı ile bağlantı sabah 03.30'da kesildi olay yerinden gelen ilk raporda ambulansa ateş açıldı ve içerideki iki sağlık görevlisinin öldürüldüğü söylenmiş, yani bilinçli bir cinayet, kitle katliamı var bilinçli. Ambulans olması, kızılaç kızılaycı olması bunların bakın Kızılay diyor ki:

"Cesetlerin kumun altına gömülmüş olması nedeniyle zorlukla çıkarılabildik." Bazılarının çürüme belirtileri gösteriyordu kesin ve çok açık olan şey vücutlarının üst kısımlarından vuruldukları sonra üst üste bir çukurla toplandıkları üzerlerine kum atılıp gömüldükleridir." diyor ve kurbanlardan biri diğerleri değil bir tanesinin cesedi mezardan elleri hala bağlı çıkmış hala bağlı ve Whiteol bu şeyin oradaki yetkililerden biri, cesetleri kurtarma görevini zorlu olarak tanımlamış 5 gün bölgeye seyahat ederken silah ateşi altında kaçan yüzlerce siville karşılaştık bir kadının başının arkasından vurulduğuna tanık olduk genç bir adam onu kurtarmaya çalıştığında oda vuruldu birleşmiş Milletler aracımızı kullanarak cesedini kurtarabildik burada olanlar tam bir dehşet bu asla olmamalı sağlık çalışanları asla hedef olmamalı diyor

e tabii ki zaten uluslararası kurallara göre de hedef olmamalı ama işte gördüğünüz gibi kumların altında enkaz halindeki acil durum araçlarının yanında gömülüydüler ambulanslar bir itfaiye aracı ve birleşmiş milletler aracı olduğu açıkça belirtilmişti diyor bu IFRC yani o bölgedeki yardım Birleşmiş Milletler Yardım Kurulu Genel Sekreteri Yagan Şapagin bir açıklama yapmış diyor ki:

"Yüreğim yanıyor bu özveriyle ambulans çalışanları yaralı insanlara müdahale ediyordu onlar insanseverdiler kendilerini koruması gereken amblemler takıyorlardı ambulansları açıkça işaretlenmişti ama onları büyük bir katliamda kaybettik' diyor buna dünya susuyor bakın buna dünya susmaya devam ettiği sürece bu işler bütün dünyaya yayılacak ve yarın bir gün metropollerde bile güvenliğimizin olmadığı bir dünyayla karşılaşacağız açık ve net söylüyorum ve Türkiye sakın İslam dünyasına falan pısırık hepsi satılmış birçoğu falan filan birkaç tane var öyle gidebileceğimiz onları geçin biz NATO üyesi olduğumuz ve Avrupa'nın da içinde yer aldığımız için bu tür olaylarda Avrupalılarla daha net bir çalışma sergilememiz gerekiyor çünkü Avrupalılar İsrail'in bu yönünü asla onaylamıyorlar.