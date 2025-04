Ardan Zentürk'ten önemli açıklamalar. "Amerikan askeri-PKKYPG Şam'ın yakınındaki üsse yerleşti!"

Duayen Gazeteci Ardan Zentürk, YouTube kanalında önemli gündem değerlendirmelerinde bulundu. Suriye'de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Zentürk, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Takipçilerine daha önce yapmış olduğu gelişmelerini anımsatarak değerlendirme yapan Ardan Zentürk, 'Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin ana güvenlik unsuru olarak Şam yakınlarındaki Palmira ve T4 eski baas rejimi üslerini ele geçirmek yani daha doğrusu yapılandırmak ve o yapılandırma çerçevesinde de orada kalıcı bir egemen üs kurmak yönünde ilerlediğini ifade etmiştim, bu yalanlanmadı, bu çalışmanın var olduğunu ve er geç Türkiye'nin Suriye'nin o noktasında bir üs sahibi olacağını ifade ediliyor " dedi.

Zentürk konuşmasında "Bu birkaç nedenden dolayı olabilecek" diyen Zentürk,"çünkü çöl bölgesi Şam'ın IŞİD saldırılarına karşı bir savunma kabiliyeti olması lazım bu bir iki bizim Suriye'ye derhal hava savunma sistemi geçirmemiz lazım, yani o hava savunma sistemi olmadan İsrail'i durduramayacağız. Adam önüne gelen her yeri bombalıyor bize verilecek olan üssü bombaladı, bu kadar düşmanca zaten açık ve net olarak Türk ordusu endişesi yaşıyorlar Cerusalem Post bunların en ünlü yayın organı, çıkmış diyor ki "İsrail güvenlik yetkilileri Türkiye'nin Suriye'de askeri yüz sahibi olmasını güvenlik tehdidi olarak görüyor! Ben NATO üyesi ülkeyim yani öyle İran'la karıştırma, biz uluslararası anlaşmalara göre davranan hiç bir zaman bir şehir savaşında bile bir tek çocuğun burnunu kanatmadan o savaşı yönetme kabiliyetine sahip bir devletiz ve orduyuz! dedi.

Zenyürk Suriye ile ilgili yaptığı etkili analizde "Diyor ki gazete "Suriye'de bir Türk hava üssü kurulursa bu İsrail'in hareket özgürlüğünü tehlikeye atar, bu karşı çıktığımız potansiyel bir tehdittir." İyi her yer Batı Şeriya her yer Gazze her yere dal-çık kimse sana "Dur oğlum nereye gidiyorsun?" demesin onlar bunu istiyorlar veya oraya Türk ordusu yerleşirse diyecek ki 'bir dakika ya sen kimsin nereden çıktın?' zaten yaklaşamaz ve Türkiye bu olay nedeniyle de açıklıkla söylemişler 't4'ü biz bu yüzden vurduk' diye İsrail güvenlik yetkilileri diyor biz 'Türkiye'ye verilmesini istemediğimiz için baz rejiminden kalan T4'ü bu nedenle vurduk' diyor geçen gün..." diye ekledi.

Zentürk kanalındaki konuşmasında "Bizim işimiz yürüyor mu, yürümüyor mu? daha netleşmiş değil büyük bir olasılıkla yürüyor, konfirme edemediğimiz hareketler var yani bir takım görüntüler geliyor, acaba bu görüntüler yeni mi eski mi bunların hepsine bakmak lazım tabii yani.. Türkiye'nin uzun konvoy soktuğu yönünde Suriye'ye ama bu merkezi yine İngiltere'deki Suriye İnsan Hakları gözlem evinden gelen bir bilgi beni çok şaşırttı çünkü Amerikan askeriyle PKK YPG unsurları ki kendilerine Suriye demokratik güçleri diyorlar bunlar Beşar Eset rejiminden bu yana düzenli olarak Suriye'nin kuzeydoğusunda ülkenin üçte birini kapsayan o alanda yaşıyorlar idi fakat gelen bilgiler el damir hava üssünün şimdi sıkı durun yani el damir hava üssün nerede bu damir hava üssü başkent Şam'ın 40 km kuzeydoğusunda yani yanı başında hatta şöyle de tarif ediliyor eldamir hava üssü aynı

zamanda Şam'ın çöle açılan kapısıdır yani çölden gelebilecek bütün tehditlerin durdurulduğu yer El damir, Şam Halep karayolu en stratejik noktasında duruyor şimdi buraya Amerikan askeriyle PKK YPG yerleşiyor! işte şimdi esas esas olay bu. Bu anlaşmalı bir durum Suriye İnsan Hakları Gözlem evi diyor ki sonuç itibariyle ülkenin güneyinde İsrail Suriye sınır hattında var olan bir ordulaşma var onların adı Özgür Suriye Ordusu Free Syrian Army Amerika tarafından eğitilip donatılmış ve oraya yerleştirilmiş bir güç bizim Suriye milli ordusu gibi değil onlar Amerikalılarla çalışıyorlar güneyde önce Özgür Suriye Ordusu'nun el damir üstüne girmesine izin veriyor Şam yönetimi sonrasında Amerikan askeri ve PKK YPG de geliyor bu Amerikan askeri PKK YPG ve Özgür Suriye Ordusu askerlerinin bulunduğu el damir bize tahsis edildiği söylenilen Palmira ve T4 askeri üslerinin yaklaşık 50 km güneyinde yan yana oluyoruz yani ve gelen bilgilere göre bu bölgeye yerleştirilen PKK YPG Özgür Suriye Ordusu ve Amerikan askerleri doğrudan IŞİD'e karşı büyük bir harekatı başlatma amaçlı olarak oraya yerleştiriliyor niye? Çünkü IŞİD meskun mahallerde yok çöl bölgesinde

daha çok şey yapılmış vahim bir durumla da karşı karşıyayız çünkü bu el damir baas rejiminin yaptığı ikinci büyük askeri üs. 2018'de Amerika Birleşik Devletleri baas rejiminin bu üssünü bombalamış bazı hangarlar bombalandıktan sonra kimyasal gaz sızıntısı yaşanmış ve geniş çaplı alarm oluşturmuş yani baas rejiminin kimyasal silahlarının veya tam maddelerinin depolandığı bir üs olarak da biliniyor. Şimdi bu nasıl bir hikaye neresinden tutacağımı ben şaşırmış durumdayım yani Suriye'de şöyle bir sorun var bir Suriye rejimi şu andaki Suriye rejimi Beşar'ı için konulmuş olan yaptırımlardan kurtulmaya çalışıyorlar bunun için Amerika Birleşik Devletleri'ni ikna etmeleri gerekiyor o ikna kabiliyeti içinde verilmedik taviz kalmamaya başlamış durumda bir de tabii yaptırımların kalkması da yetmiyor ülke o kadar büyük bir yıkım yaşamış durumda ki o yıkımı da kaldıracak mali bir desteğe ihtiyaç var bunun için adamlar neredeyse Suriye'nin anahtarını vermek üzereler kime Amerikan İsrail ittifakına bakalım bizim ordu oralara yerleşecek mi yerleşmeyecek mi ona da bakacağız...