Arda Turan 'Hırvatistan bizi zorlamaz' dedi. İlk yarıda 2 gol yedik

Milli takımla ilgili konuşan Arda Turan "Çok yetenekli ve kaliteli bir milli takımımız var. Eleme gruplarını geçip şampiyonalarda derece bekliyoruz. İnanıyorum ki bizim yaptığımız Avrupa üçüncülüğünü daha ileriye taşırlar." dedi.

Hırvatistan'ı da değerlendiren eski milli futbolcu "Başarılardan sonraki elemeler her zaman zordur. Hırvatistan'ın bizi çok zorlayacağını düşünmüyorum. Taktiksel olarak disiplinleri olacaktır ama bizim bireysel oyuncularımız ve coşkumuz onların taktiğini yenecektir." diye konuştu.

Arda Güler'in muhteşem bir yetenek olduğunu söyleyen Arda Turan, zamanı geldiğinde en iyisini yapacağını söyledi.

Arda Turan, A Milli Takım'da görev alıp almayacağı ile ilgili sorulan soruya ise "En doğru zamanda, en iyi şartlarda gelmek lazım. UEFA kursundan bugün çıktım. Önce eğitimi tamamlayalım. Ayaklarımız yere bassın. Ben buradayım ülke futbolluna hizmet etmek için en iyisini yapabileceğime inanıyorum." yanıtını verdi.



