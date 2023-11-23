Ardı ardına iki depremle sarsılan Malatya'dan ilk görüntüler geldi

Üst üste 5.2 ve 4.7’lik depremlerle sarsılan Malatya’da halk büyük bir panik yaşadı. Depremin ardından Malatya’dan ilk görüntüler geldi.

KAYNAK: İHA
Ardı ardına iki depremle sarsılan Malatya'dan ilk görüntüler geldi

Malatya 17.46’da 5.2’lik ve yaklaşık 3 dakika sonra da 4.7’lik iki depremle sarsıldı.

Battalgazi merkezli üstü üste yaşanan iki deprem vatandaşlarda panik yarattı. Depremler Adıyaman, Elazığ, Şanlıurfa ve çevre illerde de hissedildi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya X hesabından, depremle ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, şunları belirtti:

* “Malatya İli Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır.

* Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.”

AFAD: OLUMSUZ BİR İHBAR ALMADIK

AFAD İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediği belirtilirken, depremin ardından Malatya’da yaşanan panik anlarının görüntüleri geldi.

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