Doğal bir besin olan ardıç meyvesinden yapılan ardıç çayının doğru doz tüketimle sağlığa pek çok faydası bulunmaktadır. Peki, ardıç çayı nasıl yapılır? Ardıç çayı faydaları neler?

Ardıç marketlerde ve aktarlarda taze ve ya kurutulmuş olarak satılabilir. Taze ardıç alındığında kurutulduktan sonra çay hâline getirilebilir. Her doğal besin gibi ardıç çayı da tüketilirken dikkat edilmesi gereken bir besindir. Hamileler, emziren kadınlar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler için tüketilmesi gereken miktar önemidir. Ayrıca bu bireylerin tüketmeden önce bir uzmana danışmaları daha doğru olur.

ARDIÇ ÇAYI NASIL YAPILIR?

Ardıç çayını tüketirken tüketim dozuna dikkat edilmesi gerekir. Alınması gereken miktara dikkat ederek düzenli tüketimde birçok soruna olumlu etkisi vardır.

- Toplanan ardıçlar güneş görmeyen bir yerde kurutulur. Kurutulan bu meyveler ezilerek toz hâline getirilir. Bir bardak kaynamış suyun içerisine bir tatlı kaşığı kurutulmuş meyveden atılır. Sonrasından 20 dakika kadar demlendirilir. Ardından süzülerek tüketilebilir.

ARDIÇ ÇAYI FAYDALARI NELER?

Doğal bir besin olan ardıç meyvesinden elde edilen ardıç çayı insan sağlığı için önemli bir besindir. Ardıç çayı faydaları:

- Ardıç çayının sindirim sistemi üzerinde olumlu etkisi olduğu bilinir.

- Bağırsakları çalıştırarak sindirimi kolaylaştırır.

- Vücut direncini arttırarak metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur.

- Vücuttaki ödemin azalmasına yardımcı olur.

- İdrar söktürücü etkilidir ve idrar yollarında oluşan enfeksiyonları önlemeye yardımcıdır

- Kandaki şekeri azaltır, şeker hastalığına karşı tedavi edici etkisi vardır.

- Kalp sağlığını korumaya destek bir üründür.

- Kan dolaşımını düzenleyici ve damar tıkanıklıklarını önleyici etkisi vardır.

- Ardıç çayının mikrop öldürücü bir etkisi bulunur.

- Özellikle kış aylarında nezle, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı bağışıklığın daha güçlü olmasını sağlar.

- Anemiye karşı olumlu etkileri vardır.

- İştah artırıcı özelliği vardır.

- Mide ağrısı, şişkinlik, mide ekşimesi, iştahsızlık gibi sorunları azaltmaya yarar.

- Regl ağrılarının azalmasına yardımcı olur, akıntıların oluşmasını önler.

- Uyku problemlerinin azalmasına yardımcı olur, uykuyu dengeleyici etkisi bulunur.

- Ardıç çayının ağrı söktürücü etkisi bulunur. Öksürük, boğaz ağrısı gibi sıkıntıların önüne geçer.