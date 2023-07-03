Son zamanlarda ardıç meyvesinden elde edilen ardıç çayı kilo vermek için kullanılır oldu. Peki, ardıç çayı zayıflatır mı? Ardıç çayı nasıl yapılır?

Ardıç marketlerde ve aktarlarda taze ve ya kurutulmuş olarak satılabilir. Taze ardıç alındığında kurutulduktan sonra çay hâline getirilebilir.

Her doğal besin gibi ardıç çayı da tüketilirken dikkat edilmesi gereken bir besindir. Hamileler, emziren kadınlar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler için tüketilmesi gereken miktar önemidir. Ayrıca bu bireylerin tüketmeden önce bir uzmana danışmaları daha doğru olur.

ARDIÇ ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Ardıç çayını tüketirken tüketim dozuna dikkat edilmesi gerekir. Alınması gereken miktara dikkat ederek düzenli tüketimde birçok soruna olumlu etkisi vardır. Ardıç çayı tarifi şu şekildedir:

- Toplanan ardıçlar güneş görmeyen bir yerde kurutulur. Kurutulan bu meyveler ezilerek toz hâline getirilir.

- Bir bardak kaynamış suyun içerisine bir tatlı kaşığı kurutulmuş meyveden atılır. Sonrasından 20 dakika kadar demlendirilir. Ardından süzülerek tüketilebilir.

ARDIÇ ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

İnsan sağlığı için birçok olumlu etkisi bulunan ardıç çayının kilo vermeye destek olduğu da bilinir.

İçeriğinde bulunan bitkisel asitler ile birlikte hem sağlık açısından vücuda katkıları bulunurken hem de zayıflamaya yönelik katkıları bulunur.

Ardıç çayı metabolizmayı hızlandırıp ödem sökmeye destekleyici bir ürün olduğundan kilo vermeye yardımcı bir besindir. Kilo vermeye doğrudan değil ama dolaylı olarak destek olan bir besindir.