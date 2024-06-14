Arı kamyoneti devrildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Arı kamyoneti devrildi

Bursa'da bir sürücünün kullandığı kamyonetin camından içeri arı girince kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole yuvarlanan kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da ilginç bir trafik kazası meydana geldi. Ekmek kamyoneti ile seyir halinde olan bir sürücü kamyonetini sürerken kamyonet camından içeriye arı girdi. Nilüfer ilçesinde meydana gelen kazada alevler içerisinde alan kamyon ve içerisindeki ekmekler küle dönerken, şoför kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
Yolçatı Mahallesinde ekmek taşıyan kamyon sürücüsü Volkan, camdan içeri giren arı yüzünden dikkati dağıldı. Kullandığı kamyonetin hakimiyetini kaybeden Volkan, yol kenarında bulunan baz istasyonuna çarparak durabildi. Şarampole yuvarlanan ekmek kamyoneti, alev aldı. Şoför kendi imkanlarıyla kamyondan çıkarken, kazayı 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, alevleri kısa zamanda söndürürken, kamyon ve içerisindeki ekmekler küle döndü.

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