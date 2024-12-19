Arı kovanlarını kontrol ederken 300 metrelik uçurumdan düşüp öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA

Hakkari'nin Sümbül Mahallesi'nde arı kovanlarını kontrol etmeye giden 50 yaşındaki Piro Özek dengesini kaybedip 300 metrelik uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi.

Saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, Piro Özek'in evine dönmemesi üzerine ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, UMKE, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları arama çalışmaları sonucu Özek'in 300 metrelik uçurumdan düşerek hayatını kaybettiğini belirledi. Özek'in cesedi, 5 saatlik yoğun bir çalışma sonrası bulunduğu yerden çıkarıldı.

CENAZE HAKKARİ DEVLET HASTANESİ’NE KALDIRILDI

Piro Özek'in cansız bedeni, Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

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