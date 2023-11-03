Arı poleni şifa veriyor

Ona ‘Doğanın sarı harikası’ deniliyor. Arı poleni, içerdiği vitamin ve minerallerle tam bir şifa deposu. İşte arı poleninin inanılmaz yararlarları…

KAYNAK: Haber Merkezi
Arı poleni şifa veriyor

Arı polenini küçük-büyük herkesin tüketmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, yararlarını saymakla bitiremiyor. Doğanın sarı harikası arı poleni, içerdiği vitamin ve minerallerle şifa veriyor.

Herbalist Tarkan Güveloğlu, gerçek, saf arı poleninin tüketilmesi gerektiğini belirterek, kendi küçük faydası büyük polenin sağlığa etkilerini şöyle anlatıyor:

Tokluk hissi veren polen, metabolizmayı çalıştırıp, yağ yakıyor.

Kadınların yumurtalarını ve erkeklerin spermlerini güçlendirip, kısırlığı önlüyor.

Büyüme faktörleri taşıyan polen, çocukların hızlı gelişimini sağlıyor.

Zekayı olumlu etkiliyor.

Solunum yolu hastalıklarına iyi geliyor.


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