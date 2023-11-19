Arı sütü nedir nasıl tüketilir? Arı sütü faydaları neler?

Arı sütü içerisinde potasyum, bakır ve demir gibi insan sağlığı için önemli besin maddeleri bulunmaktadır. Arı sütü tüketimi son zamanlarda popüler hale gelirken uzmanlar arı sütü tüketiminin doğru şekilde yapılması gerektiğini söylüyor. Peki, arı sütü nedir nasıl tüketilir? Arı sütü faydaları neler?

KAYNAK: Haber Merkezi
Arı sütü nedir nasıl tüketilir? Arı sütü faydaları neler?

Arı sütü içerisinde insan sağlığına faydalı amino asit bulunmaktadır. Halk arasında beyaz altın olarak da anılan arı sütünün sağlığa pek çok faydası bulunmaktadır. Peki, arı sütü nedir nasıl tüketilir? Arı sütü faydaları neler?

ARI SÜTÜ NEDİR?

Arı sütü halk arasında beyaz altın olarak da adlandırılır. Bunun nedeni hem çok değerli olması hem de arı sütünün renginin beyaz olmasıdır. Arı sütünün anne sütüne benzeyen bu besinin kıvamı ise oldukça yoğundur.

Formu jel şeklinde olan arı sütü dünyanın bazı bölgelerinde ise kraliyet jeli olarak tanımlanır.

İçeriğinde biyotin, piridoksin, tiamin, folik asit, inositol, protein, pantotenik asit gibi maddelerin yanı sıra bolca vitamin ve mineral de yer alır.

Arı sütü aynı zamanda insan sağlığının olmazsa olmazları olan potasyum, kalsiyum, demir, magnezyum, çinko ve bakırı da bulundurur. İçeriği ile doğanın en büyük mucizelerinden biri ve yılda en fazla 50 kilogram üretilmektedir.

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ARI SÜTÜ FAYDALARI NELER?

- Arı sütünün içeriğinde aktif bileşikler vardır. Bunlar bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek sağlayan anti – bakteriyel, anti- viral, anti- inflamatuardır.

- Arı sütü kan şekerini düşürür.

- Arı sütü iştah açıcı bir ek besin olarak tüketilir.

- Probolis ile birlikte tüketilebilir. Bu da bağışıklık sistemini güçlendirdiği için soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı vücudun direnç kazanmasını sağlar.

- Mide hastalıklarının iyileşme sürecini hızlandırır.

- Enerji verici özelliğe sahiptir. Gün içinde daha dinç olmanıza yardımcı olur.

- Kolesterolü düşürür.

- Kemiklerin güçlenmesini sağlar. Çocukların gelişim dönemlerinde fayda sağlar.

- Tansiyon düşürür.

- Kanserli hücrelerin artmasını engeller.

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