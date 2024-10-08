Arıcıların göç mesaisi başladı

Yaz aylarıyla birlikte Yozgat merkez ve ilçelerinde arıcılık faaliyetlerini sürdüren üreticiler, soğuk hava şartlarının yaklaşmasıyla birlikte göç hazırlıklarına başladı.

Yüzlerce endemik bitki türü ve zengin çiçek florasına sahip Bozok Yaylası'nda bal üretimi yapan gezgin arıcılar, soğuk hava şartlarının etkisini göstermesiyle birlikte kış hazırlıkları için arılarını taşıma işlemine başladı. Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasına Ordu'nun Kumru ilçesinden gelen gezgin arıcı Selim Alpaydın da kış hazırlıkları için yaklaşık 300 arı kovanını Mersin'in Erdemli ilçesine doğru taşımaya başladı.

2024 yılı sezonunun kapandığını ve arılarını Akdeniz Bölgesi'ne taşıdıklarını söyleyen üretici Selim Alpaydın, verimli bir sezon geçirmelerine rağmen sahte bal üreticileri nedeniyle elde ettikleri balı satamadıklarını ifade etti.

"Devlet büyüklerimize güveniyoruz"

Yeni sezona sahte bal üreticileri ile ilgili yasal işlemin başlatılması umuduyla başlayacaklarını belirten üretici Alpaydın, "Gelecek yıl tekrar umudumuz var, sahte bal üreticilerinin üzerine gidilirse arıcılıkta işler daha da artar yoksa arıcıların sonu gelecek, bunu üzülerek söylüyoruz ama devlet büyüklerimize güveniyorum. Ben arılarımı Mersin'in Erdemli ilçesine götürüyorum, diğer arkadaşlarımız da arılarını Akdeniz Bölgesi'ne götürüyor ama nakliye masrafları çoğu arıcıyı bu işten vazgeçirdi. İnşallah 2025 sezonu bütün arıcı arkadaşlar için umut verici olur" dedi.