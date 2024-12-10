Arıcına bağladığı domuzu sürükleyen adam yakalandı

Kaynak: DHA
Arıcına bağladığı domuzu sürükleyen adam yakalandı

Malatya yolunda ölü bir domuzu otomobilinin arkasına bağlayarak sürükleyen 37 yaşındaki Ö.M. polis tarafından yakalandı.

Kayseri-Malatya yolunda, 37 yaşındaki Ö.M., avladığı ölü bir domuzu otomobilinin arkasına bağlayarak sürükledi. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada yayıldı. Görüntülerin kısa sürede gündem olmasının ardından Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren kişinin kimliğini tespit etmek için harekete geçti.

Yapılan araştırmalar sonucunda, olayın sorumlusu olarak tespit edilen Ö.M., polis tarafından yakalandı. Emniyet yetkilileri, yaptıkları açıklamada, "Olayı gerçekleştiren Ö.M. ekiplerimizce yakalanmış, yapılan incelemede şahsın aracının arkasına bağladığı ölü domuzu ahıra götürdüğü anlaşılmıştır. Domuz, ahır içerisinde bulunmuş ve gerekli incelemeler için muhafaza altına alınmıştır. Ölüm sebebinin tespit edilmesi amacıyla ilgili birimlerle koordinasyon sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Ö.M. hakkında, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındığı ve adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü, doğa, çevre ve hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

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