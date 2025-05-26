Arif Kocabıyık hakkında tahliye kararı

Kaynak: Haber Merkezi
Arif Kocabıyık hakkında tahliye kararı

Sosyal medyada yaptığı sokak röportajlarıyla bilinen İlave TV sunucusu Arif Kocabıyık hakkında tahliye kararı verildi.

YouTube’da yayın yapan İlave TV kanalının sahibi Arif Kocabıyık tutuklu yargılandığı davada serbest kaldı.

Kocabıyık'ın serbest kaldığını avukatı Ömer Furkan Dağ duyurdu. Dağ yaptığı paylaşımda "Arif Kocabıyık hakkında iddianame düzenlenerek dava açıldı. Mahkeme, tutuklama kararının itirazımızda belirttiğimiz gibi "hukuka aykırı verildiği" gerekçesiyle tahliyesine karar verdi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

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