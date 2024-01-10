Arif olan anlar deyimi ne anlama geliyor?

Arif olan anlar deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Üstü örtülü olarak, gizli saklı söylenen bir sözün, anlayışı kuvvetli kimseler tarafından anlaşılabileceğini belirtmek için kullanılan bir deyim olarak tanımlanır.

Arif olanların anlayışının kuvvetli olmasını belirterek üstü örtülü sözlerin, kinayeli lafların anlaşılmasında akıl ve fikir sahibi olanların zorluk çekmeyeceğini belirten bir deyim olarak kullanılır.

ARİF OLAN ANLAR DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Benim söylediğim sözler derindir yalnızca arif olan anlar."