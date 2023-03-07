﻿Arılar yanarak öldü 

İHA'nın haberine göre, yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi, Sungurca Caddesi yanında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, ormanlık alanın içerisinde bulunan arı kovanlarının yandığını gördü. Bunun üzerine ekipler, alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı.

Yoğun çalışmalar sonucu yangın, ormana sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası arı kovanları küle dönerken, binlerce arı da yanarak öldü. Yangının çıkış nedenini polis araştırıyor.