Arin Gölü’ndeki flamingolar yerini ötücü kuğulara bıraktı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunan ve ‘kuş cenneti’ olarak bilinen Arin Gölü’nün renkli misafirleri olan flamingoların göç etmesiyle yerini ötücü kuğular aldı.

KAYNAK: İHA
Arin Gölü’ndeki flamingolar yerini ötücü kuğulara bıraktı

200 kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü’nde göç zaman başladı.

Yaz aylarında İran’dan Arin Gölü’ne göç eden flamingolar, havaların soğumasıyla daha sıcak yerlere göç ederken, kaz ve ötücü kuğular ise kuş cennetinde yaşamaya devam ediyor.

Burhan Yağşi isimli vatandaş, Arin Gölü’nün kurumasını istemediklerini belirterek, “Çünkü burası hep kuşların cıvıl cıvıl sesiyle bizleri büyülüyor. Flamingolar gittiler, şimdi ise ötücü kuğular ve kazların seslerini duyuyoruz. Gerçekten muhteşem bir manzara, hep bu güzel görüntülerin olmasını istiyoruz” dedi.

aw092226-01.jpg

aw092226-03.jpg

aw092226-04.jpg

aw092226-05.jpg

Öne Çıkanlar
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Son Haberler
Murat Sancak Adana Demirspor'un başına yine İtalyan getiriyor Spor
Murat Sancak Adana Demirspor'un başına yine İtalyan getiriyor
Dünyanın en güçlü 100 kadını açıklandı. Listede Türkiye’den de bir isim var Gündem
Dünyanın en güçlü 100 kadını açıklandı. Listede Türkiye’den de bir isim var
Uzmanından griple ilgili kritik uyarı Sağlık
Uzmanından griple ilgili kritik uyarı
Ev sahibine 120.000 TL şoku! Kiracılar zil takıp oynayacak Ekonomi
Ev sahibine 120.000 TL şoku! Kiracılar zil takıp oynayacak
Seçil Erzan’ın ne kadar maaş aldığı ortaya çıktı. Raporlara da geçti Gündem
Seçil Erzan’ın ne kadar maaş aldığı ortaya çıktı. Raporlara da geçti
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı Spor
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
İsrail BM Koordinatörü Hastings'in vizesini iptal etti Dünya
İsrail BM Koordinatörü Hastings'in vizesini iptal etti