Arina Fedorovtseva bu da ne? Yürekleri hoplattı

Arina Fedorovtseva, Vodafone Sultanlar Ligi ekibi Fenerbahçe Medicana ile şampiyonluk yaşadıktan sonra flaş bir kararla Çin'in yolunu tutmuştu. Gelecek sezon Tianjin Bohai Bank'ta forma giyecek olan Rus voleybolcu yeni sezona Sırbistan'da hazırlanıyor.

Arina Fedorovtseva, Irina Fetisova ile antrenman yaptığı anlardan bir video paylaştı, görenler hayrete düştü. Güzel Rus voleybolcunun, ipte baş aşağı asılı durması eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.

Sosyal medyada binlerce beğeni alan bu video viral oldu.

Fenerbahçe Medicana'nın Rus smaçörü Arina Fedorovtseva’nın gelecek sezon Çin'de forma giyecek olması taraftarları meraklandırıyor.

Sarı-Lacivertli takıma dönüp dönmeyeceği konusunda yapılan tartışmaara Fedorovtseva noktayı koydu.

Rus yıldız, Fenerbahçe'deki takım arkadaşı milli voleybolcu Melissa Vargas gibi Çin Ligi’nin bitmesinin ardından Türkiye'ye dönecek ve ligin ikinci yarısında Sarı Melekler'e katılacak.