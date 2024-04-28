Arina Fedorovtseva'nın tatilden tangalı paylaşımı nefes kesti. Yok böyle güzellik

Fenerbahçe'nin Rus yıldızı Arina Fedorovtseva ortaya koyduğu başarılı performansın yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerinde topluyor.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezonu Fenerbahçe formasıyla şampiyon olarak tamamlayan güzel Rus voleybolcu, tatil için soluğu Dubai'de aldı.

Sezonun yorgunluğunu atmak için kendisini denizin serin sularına bıraka Arina Fedorovtseva sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla gündem oldu.

Tatilde Jetski keyfi yapan yıldız volebolcu, giydiği tangalı mayosuyla adeta yürek hoplattı.

Bu videoyu gören sosyal medya kullanıcıları, "Dünyanın en güzel voleybolcusu" yorumunu yaptı.

Arina Fedorovtseva'nın gelecek sezon Çin Ligi ekiplerinden Tianjin'de oynayacak.

Çin Ligi'nin tamamlanmasının ardından bu sezon Melissa Vargas'ta da olduğu gibi Arina, geri dönecek ve şubat ayından itibaren yine sarı lacivertli formayı giyecek.