Arjantin 10 bin peso bastı. Karşılığı ise 11 dolar oldu

Geçen yılı yüzde 211,4'lük enflasyon oranıyla kapatan Arjantin'de Merkez Bankası AMB, 10 bin pesoluk bankton bastı. Tedavüle çıkan 10 bin pesoluk banknotun değeri 11 dolar oldu.

Yüksek enflasyon ve ulusal para birimi pesonun dolar karşısında eriyip, muma dönmesinin ardından Arjantin Merkez Bankası 10 bin pesoluk banknot basılmasına karar verdi. Para tedavüle çıktı. İlk kur fiyatı belli oldu. 10 bin pesonun karşılığı 11 dolar olarak kayıtlara geçti.

Arjantin Merkez Bankası AMB'den yapılan açıklamada, yeni banknotların kullanıcılar arasında işlemleri kolaylaştıracığı belirtildi.

Arjantin'de nakit ödeme daha revaçta. Tedavüle giren 10 bin pesoluk banknotların basımı ise Çin'deki Çin Banknot Basım ve Darphanesi tarafından gerçekleştirildi.

Geçen yılı 211,4'lük enflasyonla kapatan Arjantin'den mart ayındaki enflasyon oranı yüzde 287 olarak kayıtlarda. Arjantin Devlet başkanı Javier Milei enflasyonu kontrole almak için hükümetlerin para basma sevdasından vazgeçmesi gerektiğini söylemişti ama Arjantin Merkez Bankası borçlarının faizlerini bile ödemekte güçlük çekiyor.

Bu arada AMB'den yapılan açıklamaya göre 20 bin pesoluk banknotların yıl sonunda tedavüle girecek.

500 TL'LİK BANKNOT İDDİASI

Türkiye'deki enflasyon TÜİK'e göre Nisan ayında yüzde 69,80 ENAG'A göre yüzde 124,35...Geçen yıl 500 ve 1.000 liralık banknotlar basılacağı iddia edilmişti. Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebatı bu iddiaları yalanlamıştı. ylenmiştir” ifadesinde bulunarak iddiaları reddetmişti.