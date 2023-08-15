Arjantin bile halkının fakirleşmesine müsaade etmeyip faiz artışı yaptı

Editör: Serhat AĞA

1 doların 350 Arjantin Pesosu olduğu Arjantin, dış piyasada sürekli değer kaybeden parasını toparlamak için faiz artırım yoluna gitti. Arjantin Merkez Bankası yüzde 97 olan faiz oranını yüzde 118 seviyelerine çıkardı.

Yaşadığı enflasyonlara rağmen zamanında faiz artırım yoluna gitmeyen Arjantin uzun zamandır para birimindeki değer kaybı ve yüksek enflasyon ile uğraşıyor.

Bugün itibarı ile enflasyonun yüzde 116 olduğu Arjantin, dünyanın yüksek enflasyona sahip ülkeleri arasında ilk sıralarda yerini alıyor.

DEVALÜASYONA GİDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez Arjantin pezosunun dolar karşısında yüzde 18 oranında devalüe edildiğini duyurdu. Bu hamleden sonra bir dolar 350 pezo seviyesine yükseldi.

21 PUANLIK FAİZ ARTIŞ

Yaşanan enflasyona yönelik hamlelerden birisi de Arjantin Merkez Bankasının faiz politikasında artırım yoluna gitmesi oldu. Merkez Bankası politika faizlerini 21 baz puan artırarak yüzde 97 oranından yüzde 118 seviyesine çıkardı.

Arjantin Ulusal İstatistik ve Nüfus Sayımı Enstitüsü'nün verilerine göre Mart ayı itibarıyla Arjantinlilerin yüzde 40'ı yoksulluk sınırının altında yaşıyor. 14 yaş altı çocuklar arasında bu oran neredeyse yüzde 55.

TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Değer kaybeden para birimi ve yüksek enflasyon yaşaması ile Arjantin ile Türkiye’nin benzer noktalarının bulunduğu ekonomistler tarafından da dile getirilen bir gerçek.

Ülkelerinde yaşanan enflasyon karşısında zamanında faiz artırım yoluna gidilmediği için para biriminde düşüş yaşanması konusunda ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, “Arjantin Merkez Bankası’nın faizi artırmasına karşın enflasyonu niçin düşürmediği sorusu bugünlerin yanıtı en fazla aranan sorularından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Bunun birden fazla nedeni var. İlk nedeni faizin yeterince artırılmamış olmasıdır” açıklama yapmıştı.

Yaşanan yüksek enflasyon ve para birimlerinin sürekli değer kaybetmesinden sonra insanların da harcama eğilimlerinde değişikliğe gittikleri ve tasarruf bilincinden de uzak durduklarını kendi internet sitesinde belirten mahfi eğilmez konu hakkında, “Enflasyon uzun sürdüğünde toplumun davranışları değişiyor ve eldeki parayı bir an önce harcamak temel hedef haline geliyor. Öyle olunca talep gereksiz yere artıyor, talep artınca fiyatlar artıyor ve enflasyon yükseliyor. Enflasyon yükseldikçe paradan kaçış ve harcama eğilimi daha da artıyor. Böylece tüketim artışı enflasyonu, enflasyon artışı da tüketimi besler hale geliyor ve ekonomi kısır döngüye giriyor.” değerlendirmesinde bulundu.