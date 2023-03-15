15 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Arjantin Cumhurbaşkanı hastaneye kaldırıldı

Arjantin Cumhurbaşkanı hastaneye kaldırıldı

Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez, sağlık sorunları nedeniyle özel bir kliniğin acil servisine kaldırıldı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 12:35
Takip Et

Arjantin Cumhurbaşkanı Fernandez hastaneye kaldırıldı

Arjantin Cumhurbaşkanı hastaneye kaldırıldı
+
Aa
-

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Biriminden yapılan açıklamada, Fernandez'in akut bel ağrısı şikayeti üzerine tetkikler yaptırmak için başkent Buenos Aires'e bağlı Recoleta semtindeki özel sağlık merkezine götürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Akut bel ağrısı kaynaklı spesifik bir tedavi uygulanması için gerekli araştırmalar yapılacak ve kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadesine yer verildi.

Fernandez, 15 Kasım 2022'de sağlık problemleri nedeniyle Endonezya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ilk oturumuna katılmamıştı.

Cumhurbaşkanı Fernandez'in sağlık ekibi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 63 yaşındaki Fernandez, tansiyon düşmesi ve baş dönmesi sorunu yaşamıştı. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
1
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Berna Laçin Emre Belözoğlu'na çok sert tepki verdi. ''Benden önce kimsenin elini tutmamış karım var'' demişti
2
﻿Berna Laçin Emre Belözoğlu'na çok sert tepki verdi. ''Benden önce kimsenin elini tutmamış karım var'' demişti
﻿Berna Laçin Emre Belözoğlu'na çok sert tepki verdi. ''Benden önce kimsenin elini tutmamış karım var'' demişti
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
3
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
4
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
5
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
﻿Cebinde yol paran yoktu ben verdim. AKP'yi savunan kocasına kızdı  
6
﻿Cebinde yol paran yoktu ben verdim. AKP'yi savunan kocasına kızdı  
﻿Cebinde yol paran yoktu ben verdim. AKP'yi savunan kocasına kızdı  
﻿Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
7
﻿Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
﻿Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
﻿Galatasaray hükümeti eleştiren spikerini işten attı. Spiker kararın ardından Erdoğan'a meydan okudu
﻿Galatasaray hükümeti eleştiren spikerini işten attı. Spiker kararın ardından Erdoğan'a meydan okudu
﻿Galatasaray hükümeti eleştiren spikerini işten attı. Spiker kararın ardından Erdoğan'a meydan okudu
﻿Ezber bozan ürün yetiştirdi. Bir ağaç 500 kilo meyve veriyor
﻿Ezber bozan ürün yetiştirdi. Bir ağaç 500 kilo meyve veriyor
﻿Ezber bozan ürün yetiştirdi. Bir ağaç 500 kilo meyve veriyor
﻿Suudi Arabistan ve İran arasında yatırım adımı
﻿Suudi Arabistan ve İran arasında yatırım adımı
﻿Suudi Arabistan ve İran arasında yatırım adımı
﻿Renault çalışanları hırsızlık gerekçesiyle tutuklandı
﻿Renault çalışanları hırsızlık gerekçesiyle tutuklandı
﻿Renault çalışanları hırsızlık gerekçesiyle tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.