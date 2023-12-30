Arjantin Devlet Başkanı Milei’den BRICS planından geri adım

Kaynak: İHA
Arjantin Devlet Başkanı Milei’den BRICS planından geri adım
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, BRICS’e üye ülkelere bir önceki hükümet tarafından alınan kararların gözden geçirildiğini belirtti.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Arjantin’in BRICS’e girme planlarını durdurma kararı aldı.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, BRICS’e üye ülkeleri Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika liderlerine mektup göndererek bir önceki hükümetin aldığı kararların gözden geçirildiğini bildirdi.

Milei, hükümetinin dış politikasının önceki hükümetle aynı olmadığını vurgulayan Milei mektubunda, Arjantin’in tam üye olmasını “uygun” bulmasa da özellikle ticaret ve yatırım akışını artırmak hedefiyle ikili ilişkileri güçlendirmeye kararlı olduğunu belirtti.

Önümüzdeki ay BRICS’e katılmaya hazırlanan Mısır, İran, Etiyopya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte Arjantin de gruba kabul edilecekti.

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