Arjantin Devlet Başkanı Milei’den BRICS planından geri adım

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Arjantin’in BRICS’e girme planlarını durdurma kararı aldı.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, BRICS’e üye ülkeleri Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika liderlerine mektup göndererek bir önceki hükümetin aldığı kararların gözden geçirildiğini bildirdi.

Milei, hükümetinin dış politikasının önceki hükümetle aynı olmadığını vurgulayan Milei mektubunda, Arjantin’in tam üye olmasını “uygun” bulmasa da özellikle ticaret ve yatırım akışını artırmak hedefiyle ikili ilişkileri güçlendirmeye kararlı olduğunu belirtti.

Önümüzdeki ay BRICS’e katılmaya hazırlanan Mısır, İran, Etiyopya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte Arjantin de gruba kabul edilecekti.