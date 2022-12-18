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Futbolcu eşleri finalde ne yapacak?

Dünya Kupası finalinde Arjantin ve Fransa milli takımındaki futbolcular sahada ter dökerken, eşleri onları ya tribünde, ya de televizyon başında izleyecekler. 

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 14:01
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Arjantin ile Fransa Dünya Şampiyonluğu için sahaya çıkıyor. Futbolcu eşleri finalde ne yapacak?

Futbolcu eşleri finalde ne yapacak?
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Lionel Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo, 90 dakika boyunca heyecandan tırnaklarını yiyeceğini söyledi. Roccuzzo, “90 dakika diyorum çünkü bu sürede Messi işi bitirir” dedi.

Rodrigo De Paul'un  şarkıcı olan kız arkadaşı Tini Stoessel televizyonun başında olacağını belirterek, “her golde şarkı söyleyeceğim” diye konuştu.

Arjantinli forvet Lautaro Martinez fitness modeli kız arkadaşı Agustina Gandolfo ise televizyona yapışacağını  belirtti. 

Fransa takımının aşıkları da eşlerine  destek Lucas Hernandez'in eşi Amelia Ossa Llorente,  Griezmann'ın eşi Erika Choperena  ve Theo Hernandez'in kız arkadaşı Zoe Cristofoli’nin tribünde olma ihtimalleri yüksek.

 

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