Futbolcu eşleri finalde ne yapacak?

Lionel Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo, 90 dakika boyunca heyecandan tırnaklarını yiyeceğini söyledi. Roccuzzo, “90 dakika diyorum çünkü bu sürede Messi işi bitirir” dedi.
Rodrigo De Paul'un şarkıcı olan kız arkadaşı Tini Stoessel televizyonun başında olacağını belirterek, “her golde şarkı söyleyeceğim” diye konuştu.
Arjantinli forvet Lautaro Martinez fitness modeli kız arkadaşı Agustina Gandolfo ise televizyona yapışacağını belirtti.
Fransa takımının aşıkları da eşlerine destek Lucas Hernandez'in eşi Amelia Ossa Llorente, Griezmann'ın eşi Erika Choperena ve Theo Hernandez'in kız arkadaşı Zoe Cristofoli’nin tribünde olma ihtimalleri yüksek.
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